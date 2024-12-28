Зеленский отреагировал на угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину

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Угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо не остановят импорт электроэнергии в Украину. Однако его политика может нанести вред самой Словакии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение президента Украины Владимира Зеленского в X (Twitter).

"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электростанциям и распределительной сети" , - отметил он.

Президент подчеркнул, что потребность Украины в импорте электроэнергии возникла только из-за оккупации Россией Запорожской АЭС и уничтожения значительной части украинской тепловой и гидрогенерации.

Зеленский добавил, что благодаря работе энергетиков и сотрудничеству с ЕС, США, Британией, Норвегией, Японией и другими партнерами блэкаута в Украине удалось избежать.

Президент заявил, что недальновидная политика Фицо оставила Словакию без компенсации за потерю российского газа, а теперь страна может лишиться не менее 200 млн долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество.

"Да, импорт электричества для спасения не бесплатный, и это значительные средства. В-третьих, для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех точек зрения сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности газа из Америки и от других партнеров, и только это может уменьшить цену на энергию для большинства семей" , - написал Зеленский.

По его словам, доля Словакии в импорте электроэнергии Украины составляет 19%. Правительство Украины работает с соседями, чтобы сохранить необходимый объем поставок. Зеленский подчеркнул, что Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила.

"Любые своевольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электроэнергии в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом" , - добавил глава государства.

Угрозы Фицо

Напомним, с 1 января 2025 года Украина прекращает транзит российского газа в Европу. Это повлияет на Словакию, которая зависит от газа РФ.

Украина отвергает любые варианты продолжения транзита. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина может транспортировать газ в Европу, но только если он не будет российским.

В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.