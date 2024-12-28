Азербайджан изменит правила пребывания в стране для граждан России

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Азербайджан объявил о намерениях изменить в ближайшее время правила пребывания в стране для граждан России, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

Он комментировал ужесточение требований, связанных со сроками пребывания граждан Азербайджана в России.

"Как и во всех внешнеполитических вопросах, в вопросах временного пребывания и миграции азербайджанская сторона будет исходить из принципов паритета и взаимности", – отметил Гаджизаде.

Глава пресс-службы МИД добавил, что в связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила временного пребывания граждан России на территории Азербайджана.

Недавно в МИД РФ объявили, что с 1 января 2025 года срок временного пребывания граждан иностранных государств на российской территории будет осуществляться в течение одного календарного года и составит 90 дней.

По действующим правилам этот период составляет 90 дней в течение 180 дней, а в течение года – 180 дней.

Стоит отметить, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".

А министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

Между тем "Азербайджанские авиалинии" остановили рейсы в ряд российских городов после катастрофы.