Правительство согласовало увольнение двух глав ОВА (Обновлено)

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Кабмин согласовал увольнение двух глав областных военных администраций 28 декабря. А именно - Киевской и Полтавской, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление правительства.

"На своем заседании 28 декабря Кабинет министров Украины поддержал проекты указов президента об увольнении двух глав ОВА" , - говорится в сообщении.

А именно:

Кравченко Руслана Андреевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации;

с должности председателя Киевской областной государственной администрации; Пронина Филиппа Евгеньевича с должности председателя Полтавской областной государственной администрации.

Отметим, что Руслан Кравченко был назначен на должность главы Киевской ОВА в апреле 2023 года. Он родился в 1990 году в г. Северодонецк Луганской области. До этого Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. На этой должности работал до 2023 года.

Что касается Филиппа Пронина, то указ о его назначении был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 10 октября 2023 года. Он родился в 1982 году в Киеве. До этого Пронин был заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как сообщалось, в ноябре Кабинет министров согласовал новых глав Волынской и Закарпатской ОВА. Должности получили Иван Рудницкий и Мирослав Белецкий.

А в июне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Борзова с должности главы Винницкой ОВА.