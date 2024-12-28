Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на угрозы Фицо по электроэнергии

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Словакия является частью единого европейского энергорынка. Поэтому Украина призывает Европейскую комиссию отреагировать на шантаж словацкого премьер-министра Роберта Фицо о прекращении поставок электроэнергии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Министерства иностранных дел Украины.

МИД напомнил Фицо, что поставки Словакией критических объемов электроэнергии Украине не является благотворительностью, а Украина платит за них немалые деньги.

Ведомство отмечает, что Украина всегда была самодостаточной в производстве электроэнергии, но сейчас вынуждена порой импортировать ее. Причиной этого являются только российские преступления - оккупация ЗАЭС, постоянные и целенаправленные ракетные удары по гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям.

"Бессмысленными угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, премьер-министр Роберт Фицо фактически стает на одну сторону с российским диктатором. Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света" , - говорится в заявлении.

МИД добавляет, что на совместную работу Фицо и Путина указывает и фактическое признание премьера Словакии в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости от России.

Украина в свою очередь просит Еврокомиссию отреагировать на угрозы Фицо.

"Напоминаем, что Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна придерживаться общих европейских правил. Призываем Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, - ред.) отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений" , - заявили в МИД.

Энергетический шантаж Фицо

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может прекратить поставки электроэнергии Украине. Это заявление он сделал в ответ на то, что Украина отказывается продолжать транзит российского газа, от которого зависит Словакия.

В декабре Фицо ездил в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако это не изменило ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на шантаж Фицо. Он напомнил, что Украина платит Словакии за импорт электроэнергии. Кроме того, президент указал, что действия словацкого премьера могут диктоваться приказами из Москвы.