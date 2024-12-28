В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

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В нескольких областях Украины сегодня, 28 декабря, ввели экстренные отключения света. Жителей просят экономить электроэнергию, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "ДТЭК" и "Сумыоблэнерго".

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии" , - сообщили в компании.

По данным ДТЭК, графики отключений в Днепропетровской области пока не действуют.

"Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание!" , - добавили энергетики.

В то же время, по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области с 15:00 до 18:00 применят графики аварийных отключений: обесточены 1 и 2 очереди.

Заметим, что ранее сегодня Покровск Донецкой области полностью остался без света 28 декабря. Энергетики сейчас выясняют причину.

Напомним, что ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается после массированного обстрела РФ 25 декабря. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.

В частности, что касается 28 декабря, то в Киеве изменилось время отключений света. Как отмечается, отключения будут продолжаться с 10:00 до 18:00. А в Харькове тысячи людей остаются без тепла после атаки РФ на Рождество.