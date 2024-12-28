В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
В нескольких областях Украины сегодня, 28 декабря, ввели экстренные отключения света. Жителей просят экономить электроэнергию, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает "ДТЭК" и "Сумыоблэнерго".
"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии", - сообщили в компании.
По данным ДТЭК, графики отключений в Днепропетровской области пока не действуют.
"Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание!", - добавили энергетики.
В то же время, по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области с 15:00 до 18:00 применят графики аварийных отключений: обесточены 1 и 2 очереди.
Заметим, что ранее сегодня Покровск Донецкой области полностью остался без света 28 декабря. Энергетики сейчас выясняют причину.
Напомним, что ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается после массированного обстрела РФ 25 декабря. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.
В частности, что касается 28 декабря, то в Киеве изменилось время отключений света. Как отмечается, отключения будут продолжаться с 10:00 до 18:00. А в Харькове тысячи людей остаются без тепла после атаки РФ на Рождество.