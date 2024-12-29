Мерц считает, что участие немецких миротворцев в Украине возможно только с согласия РФ

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Лидер немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц не исключает возможность отправки миротворцев с Украину. Но при условии, что такой мандат будет получен в консенсусе с Россией.﻿ Со ссылкой на Die Zeit, пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.

В частности, Мерц в очередной выступил в защиту поставок крылатых ракет Taurus в Украину. По его словам, США, Франция и Великобритания уже поставляют сопоставимое оружие.

"Все трое не стали воюющей стороной. Taurus - это строительный блок для восстановления мира в Украине" , - заявил он.

Что касается возможной отправки немецких военных, то, по его словам, необходим мандат на участие Германии в миротворческой миссии.

"Если будет мирное соглашение и если Украине нужны гарантии безопасности, то мы можем обсуждать это только в том случае, если появится идеальный мандат в соответствии с международным правом. На данный момент я этого не вижу... Я хотел бы, чтобы такой мандат был в консенсусе с Россией, а не в конфликте" , - подчеркнул Мерц.

При этом он добавил, что пока не может представить, какие гарантии безопасности Германия могла дать Украине при нем.