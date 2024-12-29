Байден считает, что победил бы Трампа на президентских выборах в США - WP

Американский лидер Джо Байден жалеет, что снялся с выборов президента США. Он считает, что продолжив участие в гонке мог бы победить избранного президента Дональда Трампа. Со ссылкой на The Washington Post, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По данным издания, Байден и некоторые из его помощников до сих пор считают, что он должен был остаться в гонке за президентское кресло. Они придерживаются этих взглядов, несмотря на неудачное выступление на дебатах и низкие результаты опросов, которые побудили демократов давить на него, чтобы он отказался от участия в выборах.

Более того, Байден и его сторонники в последние дни говорили, что он мог бы победить Трампа. Помощники президента говорят, что он старался не возлагать вину на кандидата от демократов, выдвинувшего вместо него Камалу Харрис или ее кампанию.

В то же время многие демократы обвиняют в поражении Харрис именно настойчивость Байдена, который так долго оставался в гонке, что к моменту снятия своей кандидатуры у Харрис осталось чуть больше трех месяцев на предвыборную кампанию.

Другие же утверждают, что Байден подорвал свой собственный месседж, пытаясь удержаться на посту президента вместо того, чтобы проложить путь для молодой группы антитрамповских демократов, которые могли бы повести страну в будущее.

Напомним, что президентские выборы в США прошли во вторник, 5 ноября. Главными кандидатами на пост президента были Камала Харрис, которая представляла Демократическую партию, и Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии.

Заметим, что кандидатуру Харрис выдвинули после того, как Байден сообщил в соцсети Х о своем решении не баллотироваться на второй президентский срок.

К своей публикации он приложил письмо, в котором написал, что в интересах его партии и страны ему "лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей как президента на оставшийся срок его полномочий".