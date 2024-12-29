ГБР провело обыски у командира 211-й бригады, готовится новое подозрение – СМИ

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Работники Государственного бюро расследований 28 декабря провели следственные действия у командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковника Олега Побережнюка.﻿﻿ Со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

Вечером субботы следователи ГБР пришли с обыском к комбригу по месту жительства.

По данным следствия, в период с февраля по июль 2024 года Побережнюк, достоверно зная о фактах пыток и другого бесчеловечного обращения со стороны подчиненного офицера (Владислава Пастуха -ред.) к военнослужащим, не реагировал на указанные факты и не инициировал вопрос о привлечении военного к ответственности.

Командиру бригады готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины (бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения -ред.).

Напомним, полиция Тернопольщины сообщила о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку в злоупотреблении служебным положением по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий.

В этом производстве, открытом полицией, суд арестовал Побережнюка с альтернативой залога. 20 декабря Побережнюк вышел из-под стражи под залог в размере 908 400 гривен.

В то же время ГБР расследует уголовное производство относительно вероятных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.