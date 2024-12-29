США признают Зурабишвили единственным президентом Грузии до перевыборов

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

На следующей неделе в Конгресс США внесут акт о признании Саломе Зурабишвили единственным законным президентом Грузии. Речь идет о периоде, пока в стране не проведут честные перевыборы. Со ссылкой на заявление республиканца Джо Уилсона в соцсети Х, который возглавляет подкомитет по иностранным делам Палаты представителей, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Он также отметил, что акт предусматривает запрет на признание со стороны США незаконного режима в Грузии.

"Я представлю акт о непризнании грузинского кошмара, который запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии и признает Саломе Зурабишвили как единственного законного лидера в Грузии до тех пор, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы" , - написал Уилсон.

Напомним, что в конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победила пророссийская партия "Грузинская мечта". Состоявшееся голосование было спорным, поскольку были зафиксированы массовые фальсификации. К тому же, опросы говорили о больших шансах для оппозиционных сил.

На фоне этого, а также объявления о приостановке переговоров по поводу евроинтеграции, в стране начались протесты. Далее, в декабре, избирательная коллегия Грузии избрала президента - бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Уже сегодня, 29 декабря, должна состоятся инаугурация. Однако Зурабишвили заявила вчера, что остается в президентском дворце. Также неделю назад она объявила о создании совета по подготовке новых парламентских выборов.