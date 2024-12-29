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РФ исключает "Талибан" и ХТШ из террористического списка – ISW

РФ исключает "Талибан" и ХТШ из террористического списка – ISW
Фото: isafmedia

Правитель России Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключить организации "Талибан" и "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) из списка террористических, создавая правовую основу для изменений в отношениях. Со ссылкой на данные ISW, сообщает Украинская правда.

Подписанный указ позволяет российскому правительству исключать организации из списка террористических. В частности, речь идет о "Талибане", который руководит Афганистаном, и ХТШ, которое недавно захватило власть в Сирии. Этот шаг рассматривается как часть стратегии России по укреплению отношений с этими группировками.

По словам российских "военкоров", такие действия будут способствовать политическому и экономическому сближению между Россией и "Талибаном", в частности открытию новых торговых путей через Афганистан. Указ также создает возможности для взаимодействия России с временным сирийским правительством, возглавляемым ХТШ. Аналитики пишут, что это позволит России сохранить военные базы в Сирии и обеспечить их безопасность.

Ключевые выводы:

  • Правитель России Владимир Путин, похоже, пытается сгладить возможную напряженность в российско-азербайджанских и российско-казахстанских отношениях после того, как 25 декабря российская противовоздушная оборона предположительно сбила пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", что привело к его катастрофе в Казахстане.
  • Недавно украинские войска нанесли удар по российскому объекту хранения, обслуживания и ремонта беспилотников "Шахед" в Орле, Орловской области.
  • Российские власти продолжают создавать правовую основу для исключения Талибана и "Хаят Тахрир аль-Шам" (ХТШ) из официального списка запрещенных террористических организаций.
  • Российские войска продвинулись вперед вблизи Кременной, Северска, Торецка и Курахово.
  • Министерство обороны России объявило 28 декабря, что российские военные завершили осенний призыв 2024 года.

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