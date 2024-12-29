В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов за прошедшие сутки
За время Силы обороны ликвидировали еще 1730 российских военных. Также уничтожены 5 вражеских танков, 42 артиллерийские системы и 2 единицы спецтехники. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 785 930 (+1730) человек,
- танков ‒ 9656 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19981 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 21450 (+42) ед,
- РСЗО – 1256 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21038 (+25),
- крылатые ракеты ‒ 3003 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 32410 (+82) ед,
- специальная техника/special equipment ‒ 3670 (+2)
Данные уточняются.