В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов за прошедшие сутки

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За время Силы обороны ликвидировали еще 1730 российских военных. Также уничтожены 5 вражеских танков, 42 артиллерийские системы и 2 единицы спецтехники. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 785 930 (+1730) человек,

танков ‒ 9656 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19981 (+11) ед,

артиллерийских систем – 21450 (+42) ед,

РСЗО – 1256 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21038 (+25),

крылатые ракеты ‒ 3003 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 32410 (+82) ед,

специальная техника/special equipment ‒ 3670 (+2)

Данные уточняются.