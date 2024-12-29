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В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов за прошедшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов за прошедшие сутки
Фото: Facebook

За время Силы обороны ликвидировали еще 1730 российских военных. Также уничтожены 5 вражеских танков, 42 артиллерийские системы и 2 единицы спецтехники. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 785 930 (+1730) человек,
  • танков ‒ 9656 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19981 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 21450 (+42) ед,
  • РСЗО – 1256 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21038 (+25),
  • крылатые ракеты ‒ 3003 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 32410 (+82) ед,
  • специальная техника/special equipment ‒ 3670 (+2)

Данные уточняются.

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