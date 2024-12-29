В Канаде загорелся самолет после посадки

Самолет Air Canada ударился крылом о взлетно-посадочную полосу в Канаде во время приземления. После этого борт загорелся.﻿ Со ссылкой на Republic, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Как пишет издание, в аэропорту Галифакса (Канада) приземлился самолет со сломанным шасси. В результате этого крыло задело взлетно-посадочную полосу, что вызвало пожар. Сейчас аэропорт закрыт.

Самолет, выполнявший рейс AC2259 авиакомпании Air Canada PAL Airlines, летел из Сент-Джонса в Галифакс. Предварительно, информации о пострадавших нет.

В последние дни произошли две авиакатастрофы. Так, 29 декабря, в международном аэропорту Муан в Южной Корее разбился самолет. Авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По последним данным из-за авиакатастрофы в Южной Корее погибли 179 человек, двум удалось выжить.

Кроме того, 25 декабря недалеко от Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, в том числе 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек. Подробнее о том, что же произошло с пассажирским самолетом Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), читайте в материале РБК-Украина.