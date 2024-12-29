Иран заявил, что следующий год станет решающим для ядерного вопроса

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Иран заявил, что 2025 год станет решающим для «решения ядерного вопроса», учитывая возможное возвращение США к политике «максимального давления» при избранном президенте Дональде Трампе. Об этом пишет Al Arabiya, сообщает Новое время.

«2025 год станет важным в контексте иранского ядерного вопроса» , — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в Пекине после переговоров с китайским коллегой Ваном И.

В то же время он не назвал поименно Трампа и не уточнил деталей.

Иранское руководство может опасаться, что возвращение Трампа к власти приведет к поддержке израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в возможном ударе по иранским ядерным объектам, пишет издание.

Также существует риск дальнейшего ужесточения санкций США, в частности против нефтяной промышленности, которая является ключевой для экономики Ирана.

В 2018 году Дональд Трамп вышел из ядерной сделки, заключенной в 2015 году при президентстве Барака Обамы. В рамках этой договоренности Иран обязался ограничить обогащение урана, который мог быть использован для создания ядерного оружия, в обмен на снятие экономических санкций со стороны США и ООН.

13 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп хочет помешать Ирану создать ядерное оружие. В его команде встревожены, что экономического давления недостаточно для сдерживания Ирана, чьи ядерные возможности растут, поэтому рассматривают возможность военных действий.

Одной из контрмер могут стать превентивные авиаудары, и это станет шагом, который нарушит давнюю политику сдерживания Тегерана с помощью дипломатии и санкций, подчеркивают журналисты. Вариант военного удара по ядерным объектам рассматривается некоторыми членами команды Трампа, впрочем, «все обсуждения по этому вопросу остаются на ранних стадиях».