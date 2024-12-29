Оккупанты за сутки обстреляли 38 населенных пунктов Херсонщины, 13 раненых

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Российские оккупанты за сутки обстреляли 38 населенных пунктов Херсонской области, в результате чего получили ранения 13 человек. Об этом сообщает начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По словам главы администрации, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Антоновка, Саблуковка, Садовое, Новоберислав, Томина Балка, Золотая Балка, Ингулец, Гавриловка, Понятовка, Белозерка, Станислав, Бургунка, Велетенское, Веселе, Инженерное, Кизомис, Монастырское, Молодежное, Никольское, Николаевка, Милово, Зеленовка, Тягинка, Токаревка, Ольга, Одрадокаменка, Новорайск, Львов, Приозерное, Приднепровское, Янтарное, Новоалександровка, Змиевка, Нововоронцовка и город Херсон.

Прокудин уточнил, что российские военные били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 13 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили.