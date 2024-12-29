ПВО сбила 9 из 10 вражеских беспилотников - Воздушные силы
В ночь на 29 декабря РФ осуществила пуски шести зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области по территории Курщины и Сумской области. Об этом информируют Воздушные силы Украины.
Российская армия запустила шесть зенитных ракет и 10 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов по территории Курщины, Сумщины и Николаевской области.
"В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбиты 9 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов. Все — в Николаевской области" , — сообщили военные.