ПВО сбила 9 из 10 вражеских беспилотников - Воздушные силы

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

В ночь на 29 декабря РФ осуществила пуски шести зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области по территории Курщины и Сумской области. Об этом информируют Воздушные силы Украины.

Российская армия запустила шесть зенитных ракет и 10 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов по территории Курщины, Сумщины и Николаевской области.