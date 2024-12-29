Генштаб: На Покровском направлении более полусотни боестолкновений за сутки

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Начались 1040 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки произошло 158 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба, сообщает Левый берег.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением шести ракет. Кроме этого, совершил более 4600 обстрелов, из них 150 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2181 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки противник авиационных ударов не наносил.

Два удара по складам горюче-смазочных материалов, два - по районам сосредоточения личного состава, один - по пункту управления БпЛА противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же, поражены две другие важные цели врага.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Глушковки и Лозовой. Количество боевых столкновений за сутки на Лиманском направлении достигло 21. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Тернов, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часового Яра.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

Горячее всего вчера было на Покровском направлении, 54 атаки отражены нашими защитниками. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Калиновое, Успеновка, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Петропавловка, Украинка, Курахово и Дачное, оккупанты 22 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Захватчики 15 раз атаковали в районах населенных пунктов Константинопольское, Великая Новоселка, Временка и Янтарное на Времовском направлении.

Наши воины отбили одну атаку российских захватчиков на Приднепровском направлении.

Курское направление: один ракетный удар с применением шести ракет, более четырехсот артиллерийских обстрелов по нашим позициям и населенным пунктам нанесли россияне. Произошло девять боевых столкновений.

На Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.