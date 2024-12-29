На Харьковщине полмиллиона жителей пятый день остаются без тепла

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В Харьковской области без тепла остаются полмиллиона потребителей. Проблемы с теплоснабжением возникли после массированной атаки врага 25 декабря. Со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Специалисты продолжают ремонтные работы для восстановления теплоснабжения. Напомним, что после массированной атаки армии РФ без тепла оставались более 500 тысяч абонентов Харьковской области" , - отметил Синегубов.

По его словам, сейчас продолжается восстановление теплоснабжения в громадах Харьковского района.

Напомним, на Рождество, 25 декабря, оккупанты нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. Враг выпустил по Харькову 12 ракет. В результате атаки в городе без тепла остались более тысячи жилых домов.

Из-за последствий обстрела правительство разрешило временно не выключать свет в Харькове и области.

По состоянию на 28 декабря в Харькове без отопления были 85 тысяч абонентов, а в Харьковском районе - 27 тысяч.