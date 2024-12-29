Российская армия отработала нападение на Финляндию - СМИ

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Россия провела учения, имитирующие возможное нападение на Финляндию, Северную Норвегию и страны Балтии. Таким образом, страна-агрессор продемонстрировала готовность идти на значительные риски независимо от потерь. Об этом пишет финское издание Iltalehti со ссылкой на источники в НАТО, сообщает Зеркало недели.

Собеседники издания сообщили, что Россия тщательно отработала атаку на страны восточной части НАТО.

Российская атака должна быть одновременной работой сразу нескольких различных подразделений ее армии, при этом задействовать агрессор планирует десятки тысяч солдат.

По плану, на севере 14-й армейский корпус атакует норвежское побережье по направлению к Мурманску на море, суше и в воздухе, а в Лапландию россияне высадят свой десант и попытаются быстро захватить, например, аэропорт Ивало.

Вторгнуться в Финляндию должны также российские ракетные войска, дислоцированные на Кольском полуострове. Предполагается, что участие в операции примут десятки тысяч русских солдат.

Как пишет издание, в планах России – создание буферной зоны на севере Лапландии и в Финнмарке в Норвегии, что позволит перенести боевые действия в страны НАТО.

Далее к югу российские ракетные войска атакуют южное побережье Финляндии и юго-восток Финляндии.

Отвечает за атаку российский 44-й армейский корпус. Ракетные войска, дислоцированные в Калининграде, и российский Балтийский флот атакуют Готланд, чтобы усложнить поставки воюющих на Балтике наземных сил НАТО из Швеции.

Собеседники отмечают, что целью Кремля не обязательно будет прорыв вглубь Финляндии, но завоевание северного побережья Финского залива и юго-восточной Финляндии.

Это связало бы главные силы обороны Финляндии и усложнило поддержку обороны Эстонии с финского направления.

По оценкам источников, Россия стремится выйти на границы, установленные Туркусским договором 1743 года. В таком случае российские силы вторжения постараются достичь реки Кюмийоки, далее на север целью нападения будет Пуумалансалми.

Создание буферной зоны отражает замысел РФ создать единую буферную зону в Европе от Арктики до Балтийского и Черного морей через Средиземное море.

По оценке НАТО, основное наступление России будет происходить в странах Балтии, однако ракетные удары агрессора также будут направлены на Хельсинки.

В своей ежегодной пропагандистской речи 19 декабря Владимир Путин заявил, что у России "достаточно сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории".

В прошлом Путин описывал свой идеал как Российскую империю 1700-х годов.

Источники утверждают, что слова Путина следует воспринимать буквально: под угрозой окажутся Эстония, Латвия и Литва, а также юго-восточная Финляндия.

"В 2017 году россия отрабатывала нападение на Норвегию, Финляндию и страны Балтии во время учений "Запад". Россияне не отказались от своего плана нападения, но хотят осуществить его после окончания войны в Украине. По нашей информации, план все еще существует, и россияне не отказались от своего желания осуществить его" , - заявило изданию один из источников в Альянсе.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия представляет прямую военную угрозу. Он считает, что россияне могут напасть на НАТО до 2030 года.