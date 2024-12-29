Вступление Украины в НАТО пока не в приоритете - постпред в ООН Мельник

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Вопрос вступления Украины в НАТО остается на повестке дня, однако не является приоритетным. Усилия сосредоточены на вопросе по гарантиям безопасности. Об этом сказал постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Андрей Мельник в интервью Berliner Morgenpost, сообщает Зеркало недели.

Дипломат подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины должно выходить за пределы "чисто политических обещаний" по типу Будапештского меморандума 1994 года.

"Наши партнеры должны тщательно записать, какие военные средства они будут использовать для защиты Украины, если Россия снова нападет на нее" , - подчеркнул Мельник.

Он добавил, что гарантии безопасности могут быть как двусторонними, так и многосторонними договорами со странами Евросоюза и НАТО.

Гарантии безопасности могут являться частью крупного мирного договора с Россией.

По словам Мельника, Украина нуждается в "твердых обязательствах" от партнеров в сфере обороны.

В интервью он также отметил, что нужно, чтобы европейцы занимали центральную позицию в вопросе военной поддержки Украины, независимо от позиции США. Мельник также убежден, что ЕС способен компенсировать возможный урон американской военной помощи Украине.