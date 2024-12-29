В Хорватии стартовали выборы президента

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Президентские выборы в Хорватии стартовали в воскресенье, 29 декабря. На пост президента страны претендуют восемь кандидатов.﻿ Со ссылкой на HRT, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Во время первого тура президентских выборов в Хорватии открыли 6500 избирательных участков. Они будут принимать избирателей до вечера 29 декабря. После этого ожидаются результаты экзит-полов.

Всего среди кандидатов восемь человек. Действующий пророссийский президент Зоран Миланович, кандидат от оппозиционных социал-демократов, баллотируется на второй срок. Последний соцопрос показал, что у него уровень поддержки 37,2% избирателей.

Его главный соперник - бывший министр науки Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия Хорватский демократический союз (ХДС), имеет 20,4%.

Также в списке две независимые кандидатки: Мария Селак Распудич и Ивана Кекин из левой зеленой политической партии. У них примерно по 10%.

Еще в президенты баллотируются: мэр города Синь Миро Буль, независимые кандидаты Томислав Йонич и Нико Токич, вице-председатель политической партии DOMiNO Бранка Лозо.

Если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, то второй тур выборов президента состоится 12 января 2025 года.

Напомним, в апреле 2024 года в Хорватии состоялись парламентские выборы. Победу одержал Хорватский демократический союз, который возглавляет действующий премьер-министр Андрей Пленкович.

Коалиция во главе с оппозиционной Социал-демократической партией заняла второе место. Неформальным лидером коалиции является пророссийский президент Зоран Миланович. Конституционный суд Хорватии запретил Милановичу быть премьером в будущем.

Стоит добавить, что в январе 2023 года Зоран Миланович заявил, что Россию "не победить". А в октябре 2024-го он не разрешил хорватской армии участвовать в миссии НАТО по поддержке Украины.