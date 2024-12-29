На Луганщине оккупанты запрещают местным пользоваться интернетом

Во временно оккупированной Луганской области захватчики препятствуют местным жителям в пользовании интернетом﻿. Об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, сообщает Деловая столица.

Лысогор отметил, что в Северодонецке россияне ранее выключили интернет. Чтобы связаться с родными, местные жители выезжали в ближайшие населенные пункты, расположенные на автодороге в Луганск — Смоляниново, Новоахтырка, Новоайдар. Там, в частности, в магазинах и других общественных местах, можно было приобрести пароль от Wi-Fi и воспользоваться интернетом.