На Луганщине оккупанты запрещают местным пользоваться интернетом
Во временно оккупированной Луганской области захватчики препятствуют местным жителям в пользовании интернетом. Об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, сообщает Деловая столица.
Лысогор отметил, что в Северодонецке россияне ранее выключили интернет. Чтобы связаться с родными, местные жители выезжали в ближайшие населенные пункты, расположенные на автодороге в Луганск — Смоляниново, Новоахтырка, Новоайдар. Там, в частности, в магазинах и других общественных местах, можно было приобрести пароль от Wi-Fi и воспользоваться интернетом.
"С недавнего времени владельцам таких заведений представители силовых структур РФ начали выносить предупреждение, следующая стадия – отключение от интернета", – отметил Лысогор.