Британия предоставит Украине 4,5 млн фунтов, чтобы привлечь к ответственности военных преступников

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Великобритания пообещала предоставить Украине почти 4,5 млн фунтов стерлингов, чтобы помочь привлечь российских военных преступников к ответственности﻿. Об этом пишет The Telegraph, сообщает Деловая столица.

Так, Министерство обороны Британии объявило сегодня, 29 декабря, что выделит органам власти, в том числе Генеральной прокуратуре Украины, 4,5 млн. фунтов стерлингов в поддержку украинского документирования, расследования и судебного преследования военных преступлений.

Это финансирование дополнительное к более широкой помощи в размере 225 млн фунтов стерлингов, объявленной министром обороны Джоном Гили во время визита в Украину в середине декабря, которая включает деньги на новые катера и морские беспилотники, системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками.