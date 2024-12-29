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В Часовом Яре и Торецке идут городские бои - ОСУВ "Хортица"

В Часовом Яре и Торецке идут городские бои - ОСУВ "Хортица"
Фото: Facebook

Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что в Часовом Яре и Торецке идут городские бои﻿﻿. Об этом он сказал во время телемарафона, сообщает Деловая столица.

"И там, и там идут активные городские бои", — рассказал он.

В Часовом Яре основные боеприкосновения идут вдоль перерезающего город канала "Северский Донецк — Донбасс".

"И одной из целей противника остается завод огнеупорных материалов в городе. Но там атаки врага успеха не достигают", — отметил спикер.

В Торецке идут столкновения в городской застройке.

"И там о ситуации что-то сказать трудно, потому что там идет постоянная боевая работа по обе стороны", — добавил Трегубов.

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