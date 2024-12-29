В Часовом Яре и Торецке идут городские бои - ОСУВ "Хортица"
Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что в Часовом Яре и Торецке идут городские бои. Об этом он сказал во время телемарафона, сообщает Деловая столица.
"И там, и там идут активные городские бои", — рассказал он.
В Часовом Яре основные боеприкосновения идут вдоль перерезающего город канала "Северский Донецк — Донбасс".
"И одной из целей противника остается завод огнеупорных материалов в городе. Но там атаки врага успеха не достигают", — отметил спикер.
В Торецке идут столкновения в городской застройке.
"И там о ситуации что-то сказать трудно, потому что там идет постоянная боевая работа по обе стороны", — добавил Трегубов.