В Часовом Яре и Торецке идут городские бои - ОСУВ "Хортица"

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Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что в Часовом Яре и Торецке идут городские бои﻿﻿. Об этом он сказал во время телемарафона, сообщает Деловая столица.

"И там, и там идут активные городские бои" , — рассказал он.

В Часовом Яре основные боеприкосновения идут вдоль перерезающего город канала "Северский Донецк — Донбасс".

"И одной из целей противника остается завод огнеупорных материалов в городе. Но там атаки врага успеха не достигают" , — отметил спикер.

В Торецке идут столкновения в городской застройке.