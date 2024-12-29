Польша хочет завершить строительство стены на границе с Беларусью до следующего лета - FT

Польша стремится завершить строительство пограничной стены и перекрыть границу с Беларусью до следующего лета, чтобы остановить наплыв мигрантов, который Варшава называет гибридной войной России. Со ссылкой на Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Дополнительные инфраструктурные работы вдоль 400-километровой восточной границы, о которых правительство Дональда Туска объявило в начале этого года, планируется завершить к середине 2025 года, заявил Мацей Дущик, заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел и администрации Польши. Он добавил, что по завершении укреплений "безопасность границы будет приближена к 100%, насколько это возможно", информирует FT.

Туск, вступивший в должность год назад, поставил борьбу с "гибридной войной" России на первое место в своей повестке дня, включая расширение и отправку большего количества войск в буферную зону вдоль границы с Беларусью.

"Этот искусственно созданный миграционный маршрут будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это" , — сказал Дущик.

В то же время он считает, что Варшава должна быть готова к очередной попытке Лукашенко "эскалации конфликта" и саботажу усиленной пограничной инфраструктуры Польши.