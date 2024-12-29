Авиакатастрофа под Актау: Алиев заявил, что атака была с земли и обвинил РФ в бредовых версиях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines который потерпел бедствие над территорией РФ, был обстрелян с земли.﻿﻿ Со ссылкой на Алиева, которого цитирует ТАСС, азербайджанское издание Caliber, "Медуза", сообщает Украинская правда.

Разбившийся в Актау самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли", заявил Алиев.

Подчеркнув, что самолет был сбит не специально, Алиев сказал, что признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности – все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять (России - ред.).

"К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий" , - сказал глава Азербайджана.

Накануне глава России Владимир Путин во время телефонного разговора с Алиевым извинился, что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал.