В ВСУ рассказали о вражеских атаках на южном участке фронта
Войска РФ совершали штурмовые действия на острове Большой Потемкинский, расположенном в устье Днепра в Херсонской области. Об этом информируют Силы обороны юга, сообщает Зеркало недели.
На этом направлении оккупанты активно применяют артиллерию и FPV-дроны разной модификации. Только за последние сутки армия РФ нанесла 329 ударов беспилотниками.
Россияне продолжают ротацию личного состава и формируют штурмовые группы для возможных будущих атак на ореховском и гуляйпольском направлениях. Кроме этого, оккупанты также проводят инженерную и воздушную разведку.