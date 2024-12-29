В ВСУ рассказали о вражеских атаках на южном участке фронта

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Войска РФ совершали штурмовые действия на острове Большой Потемкинский, расположенном в устье Днепра в Херсонской области. Об этом информируют Силы обороны юга, сообщает Зеркало недели.

На этом направлении оккупанты активно применяют артиллерию и FPV-дроны разной модификации. Только за последние сутки армия РФ нанесла 329 ударов беспилотниками.

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Россияне продолжают ротацию личного состава и формируют штурмовые группы для возможных будущих атак на ореховском и гуляйпольском направлениях. Кроме этого, оккупанты также проводят инженерную и воздушную разведку.