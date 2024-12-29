Командира 211-й бригады ВСУ, где издевавались над военными, снова задержали

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Командиру 211 бригады понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку объявили новое подозрение, а также задержали и доставили в Киев﻿. Со ссылкой на Офис генпрокурора и ДБР, сообщает Деловая столица.

Правоохранители объявили командиру 211 бригады подозрение по факту бездействия военной власти, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

По данным следствия, комбриг не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пытки подчиненных ему военнослужащих. Начиная с февраля по июль 2024 года, он знал о том, что подчиненный ему командир взвода, превышая свои полномочия, издевался над подчиненными солдатами. Однако командир бригады не инициировал вопрос привлечения офицера к ответственности.

Правоохранители подтвердили, что провели обыски по месту жительства командира бригады.

ДБР отмечает, что Побережнюк был задержан и доставлен в Киев. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее журналисты "Украинской правды" обнаружили, что руководство 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ издевалось над солдатами — над ними требовали деньги, избивали, угрожали бросить "на мясо". Один из бойцов рассказал, что его привязывали к деревянному кресту и физически издевались.

Как отмечается, за издевательствами стоял Владислав Пастух – сын начштаба Валерия Пастуха и крестник комбрига Олега Побережнюка, на тот момент старший лейтенант.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал отправить в 211 бригаду комиссию ВСП. На время проверки командира воинской части отстранили от исполнения служебных обязанностей по должности.

В Генштабе утверждали, что в сентябре этого года уже проводили служебную проверку в бригаде и возбуждали уголовное дело. В то же время министр обороны Рустем Умеров заверил, что выяснит, почему расследование издевательств над солдатами длилось так долго