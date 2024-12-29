В Грузии начали задерживать протестующих после инаугурации Кавелашвили

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В Грузии силовики провели первые задержания протестующих у здания парламента. Участники акции выступают против вступления Михаила Кавелашвили в должность президента.﻿ Со ссылкой на "Эхо Кавказа", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечают в сети, силовики в Тбилиси получили приказ задерживать участников акции протеста на проспекте Руставели. Полиция проводит задержания под предлогом того, что протестующие якобы мешают движению транспорта.

Местные пишут, что задержали минимум четырех человек.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что участники акции пытаются "отбить" у силовиков митингующих, которых задерживают. Сообщается, что в результате столкновений есть пострадавшие.

Министерство внутренних дел Грузии не комментирует задержания.

Сегодня, 29 декабря, избранный "Грузинской мечтой" президент Михаил Кавелашвили принял присягу. Его избрали президентом решением избирательной коллегии 14 декабря. Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента, которого выдвинула правящая партия.

Оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить с должности, пока не будут проведены перевыборы.

Впрочем, сегодня Зурабишвили добровольно покинула президентский дворец и заявила, что "забирает легитимность".

Кавелашвили не признают президентом Грузии оппозиционные партии, а также европейские страны и США.