На оккупированной Донбассе сгорели объекты телекоммуникаций россиян и релейные шкафы
На временно оккупированной Донбассе уничтожены четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", релейные шкафы оккупантов в Ярославской области и оборудование для сотовой связи. Со ссылкой на ГУР МОУ, сообщает Левый берег.
"На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "феникс", который используют российские захватчики", - информируют в разведке.
Пожар также поплавил оборудование для сотовой связи на территории Ленинградской области РФ, а еще ― разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области.
"Осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии - важный процесс, который не прекращается", - подчеркивают в ГУР.