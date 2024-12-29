На оккупированной Донбассе сгорели объекты телекоммуникаций россиян и релейные шкафы

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На временно оккупированной Донбассе уничтожены четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", релейные шкафы оккупантов в Ярославской области и оборудование для сотовой связи. Со ссылкой на ГУР МОУ, сообщает Левый берег.

"На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "феникс", который используют российские захватчики" , - информируют в разведке.

Пожар также поплавил оборудование для сотовой связи на территории Ленинградской области РФ, а еще ― разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области.