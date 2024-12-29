Россияне заявили, что украинский пилот сдался в плен, в Воздушных силах отреагировали
Российские пропагандисты говорят, якобы летчик ВСУ сдался в плен в Курской области. Воздушные силы сразу опровергли эту информацию. Со ссылкой на российских пропагандистов ТАСС, Воздушные силы, сообщает Украинская правда.
Россияне даже называют имя летчика - Владимир Попович.
"Российские пропагандистские медиа распространяют информацию, будто в Курской области сдался в плен украинский летчик. К сожалению, случаи плена военнослужащих, которые ранее служили в Воздушных силах, случаются. Однако, информация о взятии в плен украинского пилота является фейковой. Все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны", - заявили в воздушных силах.
Летчики являются очень важной боевой единицей в армиях. На их изучение уходят месяцы и годы, а также огромные средства.