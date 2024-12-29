Авиакатастрофа в Южной Корее унесла жизни 179 человек

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В Южной Корее обнаружили тела всех жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан — погибли 179 человек﻿. Об этом пишет Yonhap, сообщает Деловая столица.

Авария произошла около 9:07 по местному времени. К вечеру на месте трагедии обнаружили тела 179 человек. Только двое находившихся на борту выжили в результате авиакатастрофы.

Всего на борту рейса 7C2216 Jeju Air находился 181 человек, в том числе 175 пассажиров, 4 члена экипажа и 2 пилота.

Авария с пассажирским самолетом Jeju Air стала самой смертоносной авиакатастрофой в Южной Корее.

До этого самой смертоносной считалась катастрофа Asiana Haenam, произошедшая в 1993 году. Тогда погибли 66 человек. Масштабы сегодняшней трагедии почти втрое больше.

Напомним, утром 29 декабря в международном аэропорту Муан произошла авиакатастрофа, унесшая жизни всех пассажиров.