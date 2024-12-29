Пророссийский президент Хорватии переизбрался на еще один срок, - экзитполы

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Президент Хорватии Зоран Миланович по результатам экзит-полов набирал уже более 50% голосов избирателей. Благодаря этому он может победить уже в первом туре, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.

Сегодня в Хорватии состоялся первый тур президентских выборов. Согласно экзит-полам, нынешний президент и кандидат от СДП Зоран Миланович побеждает в первом туре с 51,48 процента голосов.

Между тем известно, что кандидат от ХДС Драган Приморац набирает 19,29 процента голосов.

Стоит отметить, что Милановича неоднократно называли пророссийским политиком, хотя он это и отрицал.

Ранее президент Хорватии выступал против приема Финляндии и Швеции в НАТО, а также против обучения украинских войск в Хорватии в рамках усилий ЕС. Миланович также критиковал западные страны за поставки Украине танков и другого вооружения, заявив, что эти усилия лишь продлят войну.

Хотя должность президента в Хорватии носит преимущественно церемониальный характер, Миланович формально является верховным главнокомандующим вооруженных сил. Его антизападные высказывания вызвали критику правительства страны, которое поддержало Украину в ее борьбе против агрессии России.

Заметим, что в октябре этого года Миланович не дал разрешения, чтобы армия Хорватии приняла участие в мероприятиях НАТО по поддержке безопасности и подготовки Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.