В МИД Украины призвали ЕС запретить импорт российского сжиженного газа
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на получение Евросоюзом сжиженного газа из РФ. Он призвал запретить этот импорт в страны ЕС, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.
В сообщении МИД Украины сказано, что призыв Сибиги был его реакцией на публикацию издания Financial Times о том, что в течение 2024 года страны Европейского союза импортировали рекордный объем российского LNG-газа (сжиженного природного газа).
"Это недопустимо. Импорт российского LNG-газа в ЕС должен быть запрещен в рамках дальнейших санкций и заменен поставками из США и других партнеров", - написал он в соцсети Х.
Глава МИД Украины добавил, что на рынке достаточно сжиженного природного газа, чтобы не финансировать преступный российский режим вместе с его агрессией, военными преступлениями и гибридными атаками.