ISW проанализировал стратегию Путина по борьбе с "экстремизмом" из Украины

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Институт изучения войны (ISW) проанализировал новую стратегию противодействия "экстремизму" правителя России Владимира Путина, который вынужден угождать своему электорату и, вместе с тем, балансировать между потребностью Федерации в рабочей силе для ее экономики и армии, сообщает Украинская правда.

Аналитики отмечают, что Путин закрепил свою так называемую политику "денацификации" Украины в новом документе государственной стратегии о противодействии якобы "экстремизму", демонстрируя, что он продолжает выдвигать те же требования по отстранению украинской власти, которые он выдвинул в 2022 году, когда начал полномасштабное вторжение в Украину.

Путин подписал 28 декабря новую Стратегию противодействия экстремизму в России.

В отчете указывается, что последнюю итерацию такой стратегии Путин подписал в 2020 году.

Стратегия 2024 года впервые содержит упоминания о "русофобии", которую документ определяет как "недружественное, предвзятое и враждебное" отношение и "дискриминационные действия" в отношении российских граждан, языка и культуры со стороны недружественных к России государств.

"Документ 2024 года, в отличие от версии 2020 года, также называет Украину главным источником экстремизма и обвиняет ее в распространении неонацистских идей.

В документе отмечается, что России необходимо "ликвидировать" источник экстремистских угроз, который исходит из Украины".

При этом эксперты напоминают, что в феврале 2022 года, когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, он заявил, что Россия проводит "денацификацию" Украины - попытку оправдать устранение законной, демократически избранной власти Украины.

Специалисты добавляют, что Путин сделал подобные заявления недавно, подтвердив свой отказ рассматривать компромиссы по его требованиям, выдвинутых в конце 2021 и в начале 2022 года.

"Упоминания в документе о "русофобии" и "дискриминации" российских граждан, языка и культуры также совпадают с недавним тезисом министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что такая якобы дискриминация со стороны нынешней украинской власти является "первопричиной" войны России против Украины, которую необходимо рассмотреть на любых будущих переговорах.

Кремль, вероятно, использует этот новый стратегический документ, чтобы оправдать свои призывы к устранению украинской власти как "антиэкстремистские" меры".

В обзоре также отмечают, что подписанная Путиным стратегия также содержит пункты, которые будут иметь резонанс в российском провоенном ультранационалистическом сообществе, что, вероятно, является частью усилий Кремля, направленных на успокоение и завоевание благосклонности этого ключевого электората.

В документе утверждается, что мигранты в России ведут незаконную деятельность, которая способствует распространению экстремизма в федеральных субъектах России.

Документ призывает Россию ужесточить миграционную политику, в том числе путем борьбы с "пропагандистскими мероприятиями", которые происходят в местах проживания мигрантов.

Кроме того, он также является призывом к тому, чтобы скорректировать образовательные программы на Южном Кавказе и в Центральной Азии, чтобы предотвратить распространение русофобии.

ISW напоминает: российское ультранационалистическое сообщество так называемых военных блогеров неоднократно призывало Россию к более жесткой миграционной политике и жаловалось на "русофобию" в бывших советских республиках, таких как Казахстан.

"ISW продолжает считать, что Путин вынужден угождать своему ксенофобскому и ультранационалистическому электорату, который является одним из самых ярых сторонников войны России в Украине, и в то же время балансировать между потребностью России в рабочей силе для ее экономики и армии".

Ключевые выводы ISW за 29 декабря: