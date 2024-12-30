Курс валют НБУ на 30 декабря

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 30 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 декабря, повысился на 10 коп до 41.9403 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 43.7479 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 27 коп до 52.6560 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 46.5641 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 10.2291 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.940 300 EUR Евро 43.747 900 GBP Фунт стерлингов 52.656 000 CHF Швейцарский франк 46.564 100 PLN Польский злотый 10.229 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.