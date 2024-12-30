Close button
Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!Межбанк от 1055 грн. в месяц
Версия PRO от 114 грн. в месяц
Купить доступ Вход

Курс валют НБУ на 30 декабря

Курс валют НБУ на 30 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 30 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 декабря, повысился на 10 коп до 41.9403 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 43.7479 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 27 коп до 52.6560 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 46.5641 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 10.2291 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.940300 +0.0956
EUR Евро 43.747900 +0.2357
GBP Фунт стерлингов 52.656000 +0.2664
CHF Швейцарский франк 46.564100 +0.0881
PLN Польский злотый 10.229100 +0.0271

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics