Курс валют НБУ на 30 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 30 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 29 декабря, повысился на 10 коп до 41.9403 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 43.7479 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 27 коп до 52.6560 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 46.5641 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 3 коп до 10.2291 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.940300
|EUR
|Евро
|43.747900
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.656000
|CHF
|Швейцарский франк
|46.564100
|PLN
|Польский злотый
|10.229100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.