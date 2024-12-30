ВСУ обезвредили более 2 тысяч российских оккупантов за сутки

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Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили более 2 тысяч российских оккупантов и сожгли 44 артиллерийские системы врага.﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Также за минувшие сутки Россия потеряла 7 танков, 22 ББМ, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня и 141 единицу автомобильной техники и автоцистерн.

Всего с начала полномасштабного вторжения России ВСУ отминусовали уже около 787 940 оккупантов, 9 663 танка, 20 003 ББМ, 21 494 артиллерийские системы, 21 069 беспилотников оперативно-тактического уровня и 32 551 единицу автомобильной техники и автоцистерн.