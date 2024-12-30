Фицо пожаловался лидерам ЕС на Зеленского из-за прекращения транзита газа

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо главе Европейского совета Антониу Кошты и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором снова жалуется на отказ Украины продолжать транзит российского газа после 2024 года.﻿ Открытое письмо Фицо опубликовал в своих соцсетях, сообщает Европейская правда.

В нем словацкий премьер пишет лидерам ЕС, что "молчаливое согласие с односторонним решением президента Украины Владимира Зеленского является неправильным и иррациональным".

Также он отмечает, что это "приведет к напряженности и ответным мерам".

"Нет сомнений, что одностороннее решение украинского президента будет иметь значительное негативное влияние на наши совместные европейские усилия, направленные на то, чтобы идти в ногу со странами мира, которые быстро развиваются" , – написал Фицо.

Он заявил, что не знает, основывается ли "нечеткий подход" Европейской комиссии и большинства государств-членов на том, что экономические последствия прекращения транзита газа через Украину "вообще не были профессионально проанализированы, и все это оценивали только идеологически", или такой анализ был проведен, но не обсуждался открыто с государствами-членами.

В письме Фицо утверждает, что прекращение транзита газа повредит ЕС больше, чем России, ссылаясь на "объективные и убедительные документы" словацкой нефтегазовой компании SPP.

В заключение глава словацкого правительства призвал лидеров ЕС "обратить должное внимание на эту беспрецедентную ситуацию и придать ей безотлагательное значение".

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.