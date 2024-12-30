НБУ за неделю увечил продажу долларов до максимума с начала войны

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Спрос на валюту вырос в декабре 2024 года. Национальный банк увеличил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные НБУ.

НБУ в течение недели 23-27 декабря 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,625 млрд долларов. Это максимальный объем с начала войны.

С начала года НБУ продал на межбанке 34,4 млрд долларов.

Ране в НБУ заявили, что увеличение бюджетных расходов на конец года является традиционным сезонным явлением. НБУ ожидает увеличения спроса на валюту и готов компенсировать дефицит.

Объем международной помощи Украине по состоянию на 19 декабря составил 38,7 млрд долларов. По прогнозу НБУ, общий объем помощи достигнет 41,5 млрд долларов, что меньше интервенций на межбанке.

Курс доллара

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

На прошлой неделе курс доллара снова вырос и достиг исторического максимума - 41,99 грн/доллар. Но во второй половине недели НБУ снизил курс до 41,92 грн/доллар. В итоге курс вырос на 7 копеек. С начала года курс доллара вырос на 10,4%.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 42,20 грн/доллар.

Напомним, за 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год.

В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,6 млрд долларов.