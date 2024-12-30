За сутки 186 боестолкновений: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

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За прошедшие сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений, 83 раза российские оккупационные войска штурмовали Покровское, Кураховское и Времовское направления, 46 раз - пытались прорвать оборону в Курской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки состоялись две вражеские атаки в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск, обе атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Новосергиевка, Ямполовка, Ивановка и Белогоровка.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Золотаревки.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасильевка, Шевченко, Котлино и Новоелизаветовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное.

На Времовском направлении противник совершил 20 штурмов наших позиций неподалеку населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное. Привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили две российские атаки.

На Ореховском, Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов, проводит разведывательную деятельность.

Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отбили 46 вражеских атак на данном направлении. Кроме того, враг нанес 266 артиллерийских обстрелов.

Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.