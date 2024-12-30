Лавров: РФ отменит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности

Россия отменит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности, способных нести ядерные боеголовки, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью российскому государственному агентству "РИА Новости", опубликованному 29 декабря, сообщает Радио Свобода.

Он объяснил это развертыванием аналогичного оружия Соединенными Штатами Америки. По его утверждению, США "проигнорировали оговорки со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в разных регионах мира".

В качестве примера "испытания в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности Лавров упомянул удар ракетой "Орешник" по Украине.

На вопрос, может ли Россия выйти из нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до истечения срока его действия в феврале 2026 года, Лавров сказал, что "на сегодняшний день очевидно, что, например, наш (российский – ред.) мораторий на размещение РСМД (ракет средней и меньшей дальности – ред.) уже практически нежизнеспособен и от него придется отказаться».

В июле стало известно, что с 2026 года Соединенные Штаты начнут размещать на немецкой территории дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие.

Ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) – это баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 км и, как правило, нести ядерный заряд.

В 1987 году в Вашингтоне между Соединенными Штатами и Советским Союзом был подписан договор о ликвидации РСМД, действовавший до 2019 года. Тогда администрация США заявила, что Россия нарушила договор, разместив ракетную систему 9M729, и сообщила о прекращении действия договора. МИД России официально заявил о том, что договор прекратил действовать.

Путин тогда же заявлял, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть их также, но подчеркивал, что Россия не собирается первой размещать в Европе такие ракеты. В США и НАТО заявляют, что Россия де-факто не придерживается заявленного ею моратория, ссылаясь на размещение тех же ракет 9M729. На Западе настаивают, что их дальность выше 500 километров, что в Москве отрицают.

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