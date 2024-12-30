Подводный кабель в Финляндии мог повредить якорь танкера – Bloomberg

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Финские власти, расследующие повреждение подводных кабелей, обнаружили на морском дне следы, которые, вероятно, оставил якорь нефтяного танкера Eagle S. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Руководитель Национального бюро расследований Финляндии Сами Пайла заявил накануне, что во время подводных работ "мы смогли идентифицировать след волочения на морском дне от начала и до конца".

Он отметил, что длина следа составляет "десятки километров", а также добавил, что пока не удалось установить, где именно якорь судна оторвался от цепи.

В полиции также рассказали, что плохая погода помешала проведению исследований как на борту судна, так и на подводном участке в воскресенье.

Напомним, за последние дни на Балтике были повреждены несколько подводных кабелей связи, после чего страны региона и НАТО объявили об усиленных мерах безопасности.

Сообщалось, что Финляндия задержала судно Eagle S, в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.