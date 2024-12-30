Ночью оккупанты запустили по Украине более 40 беспилотников: как отработала ПВО

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В ночь на 30 декабря российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными и имитационными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 21 беспилотник, еще 22 – локационно потеряно.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне запустили 43 "Шахеда" и имитационные беспилотники из Приморско-Ахтарска (РФ).

"В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбит 21 ударный БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы других типов в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. 22 вражеских беспилотника-имитатора потеряны (без негативных последствий)" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых БПЛА повреждены частные дома граждан.