В Южной Корее следователи просят арестовать отстраненного президента

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В Южной Корее следователи, расследующие дело в отношении Юн Сок Йоля, заявили в понедельник, что они просят ордер на арест отстраненного президента после того, как он не явился на допрос, сообщает Радио Свобода.

"Совместный следственный штаб подал ордер на арест президента Юн Сок Йоля в Западный окружной суд Сеула" , - говорится в заявлении следственной группы.

Юна трижды вызывали на допрос, но он неоднократно отказывался явиться.

После этого заявления следователей адвокаты Юна подали письмо в окружной суд, в котором утверждали, что ордер на арест был "необоснованным".

"Это было направлено неуполномоченным органом и не отвечает требованиям для ордера на арест" , – сказал журналистам адвокат Юн Каб Кеун, добавив, что по закону "действующий президент не может быть привлечен к ответственности за злоупотребление властью".

Это первая в истории страны попытка принудительно задержать президента до завершения процедуры импичмента.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил в стране чрезвычайное военное положение, назвав оппозицию "антигосударственной силой" и заявив, что он действует, чтобы оградить страну от "угроз" со стороны Северной Кореи, не предоставив подробностей. Военные после этого заявили, что деятельность парламента и политических партий будет запрещена и предприняли попытку войти в здание парламента.

После голосования в парламенте за резолюцию с требованием упразднить военное положение военные покинули здание. Ночью 4 декабря по времени Сеула Юн Сок Йоль заявил об отмене военного положения, которое было объявлено впервые с 1980 года.

Прокуратура расследует обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью против действующего президента Юн Сок Йоля. На фоне расследования ему запретили выезд из страны.

14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за отстранение президента страны Юн Сок Йоля от должности. Конституционный суд Южной Кореи 16 декабря приступил к рассмотрению дела о его импичменте.

Конституционный суд должен принять окончательное решение подтверждения импичмента Юна или признания его неконституционным. Суд имеет около шести месяцев для принятия решения.

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