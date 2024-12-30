"Укрэнерго" сообщило, как будет ограничиваться электроэнергия 30 декабря

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В НЭК "Укрэнерго" сообщили, как будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии сегодня, 30 декабря, сообщает ЛигаБизнес.

Так, для бытовых потребителей прогнозируется применение одной очереди отключений - с 08:00 до 17:00.

Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности.

В компании обращают внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в конкретном регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.