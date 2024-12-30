В Украине восстановили ключевые нотариальные реестры после кибератаки РФ

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Министерство юстиции Украины возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров после кибератаки РФ, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"После масштабной кибератаки россиян заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов", - говорится в сообщении.

Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков.

Все нотариальные действия, которые были совершены во время отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней. Внедрены усиленные меры киберзащиты, добавили в ведомстве.

Напомним:

Украина потерпела самую масштабную кибератаку на государственные реестры за последнее время.

В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции.

Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше.

Самая масштабная кибератака на госреестры Украины готовилась несколько месяцев, однако в СБУ сказали, что не могут рассказать детали о ее подготовке.

Государственная служба специальной связи и защиты информации не подтверждает утечку информации после кибератаки России.

Восстановление реестров Министерства юстиции, на которые была осуществлена кибератака, выполнение, по предварительным данным специалистов, займет, по предварительным данным специалистов, от одной до двух недель.

В "Дії" восстановили процесс бронирования работников после массированной кибератаки россиян.