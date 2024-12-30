Новый лидер Сирии хочет сохранить хорошие отношения с РФ и Ираном

Новый фактический лидер Сирии Ахмад аль-Шараа заявил, что хочет сохранить отношения с Ираном и Россией, но настаивает на том, что любые связи должны основываться на взаимном "уважении", рассказал он в интервью саудовскому вещателю Al Arabia, сообщает Радио Свобода.

"Сирия не может существовать без отношений с столь важной региональной страной, как Иран" , – сказал Шараа. ﻿

Но отношения "должны базироваться на уважении суверенитета обеих стран и невмешательстве в дела обеих стран", добавил он.

Россия и Иран были главными союзниками Сирии при режиме президента Башара Асада, пока тоталитарный лидер не был свергнут повстанцами в начале декабря.

Шараа призвал Тегеран переосмыслить свою региональную политику и указал на то, что оппозиционные силы защищали иранские позиции во время боев за свержение Асада, хотя повстанцы знали, что Иран был главным сторонником президента. Он сказал, что ожидал положительных шагов со стороны Ирана после этих действий, но не дождался их.

Шараа также заявил, что, хотя он ожидает, что Москва выведет свои войска из Сирии, он также упомянул о "глубоких стратегических интересах" с "второй мощнейшей страной мира".

"Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии таким образом, чтобы это взорвало ее отношения с нашей страной" , – сказал сирийский лидер.

"Все сирийское оружие имеет российское происхождение, а многими электростанциями управляют российские специалисты... Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии так, как некоторые хотят" , - добавил он.

Шараа также заявил, что организация выборов в стране может занять до четырех лет, а разработка новой конституции может занять три года.

В начале декабря в Сирии был свергнут режим Башара Асада, власти перешли к силам повстанцев, возглавляемых исламистской организацией "Хаят Тахрир аш-Шам". Асад и его семья, династично правившие в Сирии более 50 лет, были вынуждены бежать в Россию.

После свержения режима Асада Россия уменьшает свое военное присутствие в Сирии и перемещает часть своих активов из ближневосточной страны в Африку.

Чтобы компенсировать потенциальный урон авиабазы в Хмеймиме и военно-морской базы в Тартусе, Россия, похоже, увеличивает свое присутствие в Ливии, Мали и Судане, хотя эксперты говорят, что потеря сирийских баз является серьезным ударом для Кремля.

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