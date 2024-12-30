Ситуация на Покровском направлении: россияне пытались атаковать позиции ВСУ

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Российская армия за прошедшие сутки активно штурмовала Покровское направление. Там продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-центр ОСУВ "Хортица".

По данным военных, противник, преимущественно без применения бронетехники, атаковал позиции ВСУ в направлении Миролюбовки, в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Новоелизаветовки, Даченского, Шевченко, Песчаного, Лисовки, Нововасильевки и Новотроицкого.

Сейчас там продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытались инфильтрироваться в наши боевые порядки. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

Также противник безуспешно пытался проводить штурмовые действия в Волчанске - на Харьковском направлении и в районе Петропавловки, Загрызово и Лозовой - на Купянском направлении.

Интенсивные боевые действия продолжались и на Лиманском направлении. Противник атаковал позиции сил обороны в районе Первомайского, Копанок, Грековки, Торского и в Макеевке. Атаки противника в районе Тернов происходили с применением бронетехники. Здесь наши воины уничтожили 1 танк и 2 БМП оккупантов.

На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек и в Торецке: все атаки противника отбиты.

На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и в районах Дачного и Янтарного: продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

Украинские защитники самоотверженно противостоят атакам противника на Времовском направлении: в районах Константинопольского, Разлива и Времовки. В этих районах продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника.

Ранее мы писали о том, что применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово.

Также известно, что в течение последних суток на фронте было зафиксировано зафиксировано 186 боевых столкновений. Враг бил по позициям украинских военных более пяти тысяч раз.