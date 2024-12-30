В ряде регионов сегодня отменили отключение электричества
В Украине в понедельник, 30 декабря, отменены графики отключения электроэнергии в ряде областей, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Полтавская область
"30 декабря 2024 г. график почасового отключения не будет применяться до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго", - сообщили в "Полтаваоблэнерго".
Кировоградская область
В Кировоградской области изменили во второй раз, отменив отключения для очереди 5.1 и 5.2.
Об этом написали в Telegram-канале предприятия "Кировоградоблэнерго".
- Очередь 1.1: 14:00-16:00
- Очередь 1.2: 14:00-16:00
- Очередь 2.1: - не будут выключать
- Очередь 2.2: - не будут отключать
- Очередь 3.1: - не будут выключать
- Очередь 3.2: - не будут выключать
- Очередь 4.1: 12:00-14:00
- Очередь 4.2: 12:00-14:00
- Очередь 5.1: - не будут выключать
- Очередь 5.2: - не будут выключать
- Очередь 6.1: 16:00-17:00
- Очередь 6.2: 16:00-17:00
Львовская область
Свет не будут выключать и во Львовской области. Об этом свидетельствуют графики отключения электроэнергии.
Волынская область
Графики отключения электроэнергии отменены до конца суток и в Волынской области.
Винницкая область
"Внимание! Есть новое оперативное распоряжение от ЧД НЭК "Укрэнерго" - до 17.00 часов 27.12.2024 г. применять ГОП. Также восстановлено до 17.00 час. ГПВ для потребителей Казатинского энергоузла, а именно в общинах Сигнал и Глуховцы", - сообщили в "Винницаоблэнерго".
Также до конца суток отключения отменили в Черновицкой области.