ГУР: Силы обороны уничтожили вражеский штаб вместе с оккупантами

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Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины в сотрудничестве с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" уничтожили вражеский штаб вместе с оккупантами в Запорожской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области вражеский штаб.

Во взаимодействии с ОСУВ "Таврия" по объекту был нанесен ракетный удар.

Относительно последствий - сообщается, что штаб российских оккупантов уничтожен, шестеро захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.