ГУР: Силы обороны уничтожили вражеский штаб вместе с оккупантами
Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины в сотрудничестве с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" уничтожили вражеский штаб вместе с оккупантами в Запорожской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ГУР МОУ.
Аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области вражеский штаб.
Во взаимодействии с ОСУВ "Таврия" по объекту был нанесен ракетный удар.
Относительно последствий - сообщается, что штаб российских оккупантов уничтожен, шестеро захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.