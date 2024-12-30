Глава МИД Украины встретился с новым лидером Сирии

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Украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой находится в Сирии и уже встретилась с фактическим лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа.﻿﻿ Об этом информируют телевидение Сирии, Al Arabiya, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что в состав украинской делегации высокого уровня, кроме официального представителя МИД Украины, вошли министр сельского хозяйства, специальный представитель президента Украины.

Других подробностей не сообщается.

Справочно: Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны. Председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади Аль-Бахра заявил о планах сформировать гражданское правительство после свержения режима президента Башара Асада. Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел установить все необходимые контакты с представителями народа Сирии и чтобы исправить ошибки Асада.

27 декабря Украина отправила в Сирию 500 тонн украинской пшеничной муки в рамках программы "Зерно из Украины".